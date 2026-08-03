Bucchioni bacchetta la strategia di Cardinale: "Ha pensato di portare a casa quello che ha speso vendendo Leao, Loftus Cheek...operazioni complicate"

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Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il mercato in entrata del Milan che è bloccato dalle mancate cessioni

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul calciomercato della società rossonera, ad oggi bloccato per via delle cessioni che non si sbloccano:

"Più difficile capire, invece, cosa sta facendo il Milan. Dopo i cento milioni spesi per Ramos-Gila, il mercato delle operazioni vere s’è come paralizzato. Colpa degli esuberi? Molto probabile. Cardinale ha pensato di portare a casa quello che ha speso vendendo Leao, Loftus Cheek, Fofana, Estupinan e Gimenez. Operazioni complicate. Per Leao, come è noto, i rossoneri non vogliono scendere sotto i cinquanta milioni. Il corteggiamento dalla Turchia c’è, se lo stanno contendendo Galatasaray e Fenerbahce, ma l’offerta per ora informale di quest’ultima società è stata rispedita al mittente. Inutile dire che dopo la rivoluzione estiva e con una squadra che fa fatica a prendere forma come vorrebbe il nuovo allenatore, le preoccupazioni dei tifosi (giustamente) non sono poche. Cosa vuol fare Cardinale? Saperlo...".