Fiore e le dimissioni di Maldini: "Avrebbe rappresentato qualcosa di nuovo"

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Intervistato dal Corriere della Sera l'ex portiere Stefano Fiore ha parlato di Maldini e della rivoluzione che ha colpito la Nazionale in questi giorni

Intervistato dall'edizione odierna de Il Corriere della Sera, Stefano Fiore, ex portiere del Milan oggi nello staff tecnico di Bernardo Corradi alla Sampdoria, ha parlato di Nazionale e della rivoluzione degli scorsi giorni che ha visto Maldini abdicare al ruolo di direttore tecnico dopo appena 16 giorni: "A Mancini devo tanto, un uomo con grande carisma. Il profilo giusto per ripartire. Con Ranieri non c’è stato feeling, ma la carriera parla per lui. Maldini avrebbe rappresentato qualcosa di nuovo".

E fra i giocatori che potrebbero mettere fantasia in campo, l'ex Lazio e Udinese prosegue: "Liberali è un profilo interessante. Lo è anche Della Rovere. Il Bayern l’ha capito, noi l’abbiamo lasciato andare... Gli arrivi di Alajbegovic, Mastantuono, Brahim Diaz.? Alzerebbero il livello. L’argentino sarebbe un grande acquisto, speriamo. L’Italia ha bisogno di fantasia".