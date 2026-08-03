Funerali Franco Baresi: domani alle 11 in diretta televisiva su Rete4

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Rete 4 trasmetterà in diretta televisiva i funerali di Franco Baresi, che si terranno nella giornata di martedì, 4 agosto, alle ore 11.00 presso la Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano. Grazie a questa concessione tifosi ed appasionati potranno seguire e dare anche loro, da casa, l'ultimo saluto alla leggenda del Milan e del calcio italiano.

WEAH RICORDA COSI BARESI

"Addolorato per la notizia della scomparsa del mio ex compagno di squadra al Milan e fratello maggiore, Franco Baresi, che il 31 luglio ha perso la sua battaglia contro una lunga malattia. Le nostre strade si sono incrociate alla fine degli anni '90, quando sono arrivato per la prima volta nel club della Serie A italiana. La sua guida è stata fondamentale per aiutarmi ad ambientarmi. È stato una figura imponente e centrale nella difesa della squadra, contribuendo alle nostre varie vittorie dello scudetto.

Baresi sarà ricordato come uno dei più grandi difensori della storia, avendo trascorso l'intera carriera calcistica professionale di 20 anni giocando per il Milan. Questa dolorosa scomparsa è una perdita irreparabile per la sua famiglia e per il Milan. Rivolgo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e al club. Che possano trovare conforto nel Signore in questo momento così difficile".