Serginho sul suo Milan: "Potevamo vincere molto di più..."

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Nel pomeriggio di giovedì, il Milan su FanFest ha mandato in onda la diretta del quinto episodio di Off The Pitch, intervista doppia a una leggenda rossonera come Serginho e all'attuale terzino sinistro Davide Bartesaghi. I due calciatori hanno passeggiato per il Museo Mondo Milan della sede milanista di via Aldo Rossi, parlando delle rispettive carriere e della loro esperienza in base ai cimeli in cui si sono imbattuti. Di seguito un estratto delle parole di Serginho.

Le parole di Serginho sul gruppo Milan con cui ha condiviso spogliatoio per anni e vinto tanti trofei: "Siamo stati una squadra che poteva vincere molto di più. Avevamo una squadra molto forte: non solo il nostro gruppo di calciatori ma anche la società puntava tutto sulla Champions ma non tanto sul campionato. Atene? Il dio del calcio a Istanbul era contro di noi ma due anni dopo ci ha dato la possibilità di rifarci: è stata una partita molto strana…"