Virdis omaggia Baresi: "Franco era classe pura, eleganza, carisma, professionalità, talento puro. Buon compleanno mio capitano"

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Pietro Paolo Virdis, storico attaccante rossonero, nel giorno del sessantaseiesimo compleanno di Franco Baresi dedica un pensiero pieno di affetto e di ammirazione all'eterno capitano del Milan.

"Quando mi chiedono: "Chi è il più grande giocatore con cui hai giocato?”, a me viene di getto un solo nome: Franco Baresi, il Capitano. Senza nulla togliere a tutti i campioni con cui ho avuto l’onore di giocare con e contro, lui resta per me in assoluto il migliore. Franco non parlava molto, bastava uno sguardo, un’occhiata fugace che valeva più di 1000 discorsi. Franco era classe pura, eleganza, carisma, professionalità, talento puro. Franco Baresi si nasce e lui modestamente lo “nacque” l’8 maggio di qualche annetto fa. E scusate se la nostalgia è canaglia... Buon compleanno mio capitano".