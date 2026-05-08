Lucarelli: "Le squadre italiane preferiscono gli stranieri per una questione di trading"

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L’ex calciatore Cristiano Lucarelli è stato intervistato dal giornalista argentino Rodrigo Rea sul suo canale YouTube. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

“Noi italiani stiamo aspettando che ex calciatori importanti come Paolo Maldini o Roberto Baggio possano risollevare il calcio in Italia. 15 o 20 anni fa era il campionato più importante del mondo, tutti volevano giocare qui. Oggi credo seriamente che la Serie A sia al di sotto di Inghilterra, Spagna, Francia e Germania.

Spero che i grandi ex possano dare qualcosa per far tornare la Serie A il miglior campionato del mondo. Ci sono molti stranieri in Italia, ma non di altissimo livello come 20 anni fa. Gli stranieri che sono qui non sono migliori degli italiani; il fatto è che gli stranieri sono più facili da vendere, o forse gli italiani sono più difficili da collocare sul mercato. Le squadre italiane preferiscono gli stranieri per una questione di trading, perché si possono rivendere ovunque nel mondo, il calciatore italiano no”.