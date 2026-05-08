Serginho: "Quando sono arrivato al Milan è stato come realizzare un sogno"

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Nel pomeriggio di giovedì, il Milan su FanFest ha mandato in onda la diretta del quinto episodio di Off The Pitch, intervista doppia a una leggenda rossonera come Serginho e all'attuale terzino sinistro Davide Bartesaghi. I due calciatori hanno passeggiato per il Museo Mondo Milan della sede milanista di via Aldo Rossi, parlando delle rispettive carriere e della loro esperienza in base ai cimeli in cui si sono imbattuti. Di seguito un estratto delle parole di Serginho.

Le parole di Serginho su cosa ha significato per lui arrivare e giocare con la maglia del Milan: "All’inizio è stato duro, io facevo atletica e per il calcio avevo la passione ma non avevo mai pensato di diventare calciatore. Sono sempre stato un tifoso del Milan anche quando ero in Brasile: quando sono arrivato nel Milan è stato come realizzare un sogno. Arrivare a Milanello è stata una delle emozioni più grandi della mia vita".