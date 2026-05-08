Hubner consiglia: “VAR eccezionale, ma serve gente che ha giocato che non si fa fregare”

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Durante l'ultima puntata del podcast Centrocampo, è stato ospite l'ex bomber Dario Hubner che ha raccontato tantissimi aneddoti riguardanti la sua carriera e ha espresso poi opinioni sul calcio moderno. Queste le sue parole:

"Io credo che il VAR sia importantissimo, importantissimo perché una squadra piccola conta come una squadra grande, però bisogna essere anche bravi a leggere le immagini perché io dico una persona che legge le immagini deve aver per me giocato un po' a calcio, perché io so se l'attaccante lascia andare la gamba, cerca rigore, fa finta, uno che ha giocato calcio lo sa, ti rendi conto subito. Molte volte vedi un rigore e pensi che sia un rigorone poi senti uno che ha giocato e ti dice che non lo è, uno che ha giocato lo sa se ti sta provando a fregare. Quelli che vedono le immagini devono essere più bravi perché per me il VAR è una cosa eccezionale perché il fuorigioco anche di 1 centimetro è fuorigioco".