Milan-Atalanta, secondo Sky potrebbe tornare Loftus titolare. Allegri a colloquio con Tare a Milanello
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Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, in diretta da Milanello su Sky Sport 24, contro l'Atalanta potrebbe tornare in campo dal primo minuto Loftus-Cheek. L'ultima apparizione da titolare per l'inglese risale a Milan-Parma, quando l'ex Chelsea si scontrò col portiere avversario fratturandosi la mascella. Domenica sera a San Siro tornerebbe dall'inizio e potrebbe non essere l'unico cambio che ha in mente Allegri.
Allegri, racconta Di Stefano, che è ancora a Milanello nonostante l'allenamento sia ormai terminato. A colloquio con lui anche il DS Igli Tare.
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