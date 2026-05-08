Ordine: “Col Sassuolo Leao e Nkunku sbagliano due volte davanti al portiere. Sarà colpa di Allegri?”

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Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha commentato due episodi avvenuti contro il Sassuolo dove, gli attaccanti, soli davanti alla porta hanno fallito il gol. Queste le sue parole:

"Allora vi faccio un esempio, Sassuolo-Milan. Vabbè, togliamo la partita che finisce dopo 24 minuti per l'espulsione di Tomori. Allora, pronti via tu prendi gol, poi prima del cartellino rosso tu hai due volte, tutte e due le volte davanti al portiere i tuoi attaccanti per fare gol senza problemi, prima Nkunku e poi Leao. Ragazzi, se non prendi la porta sarà colpa di Allegri?".