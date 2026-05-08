Serginho: "Il progetto di Fondazione Milan è bellissimo: a noi fa molto piacere"

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Nel pomeriggio di giovedì, il Milan su FanFest ha mandato in onda la diretta del quinto episodio di Off The Pitch, intervista doppia a una leggenda rossonera come Serginho e all'attuale terzino sinistro Davide Bartesaghi. I due calciatori hanno passeggiato per il Museo Mondo Milan della sede milanista di via Aldo Rossi, parlando delle rispettive carriere e della loro esperienza in base ai cimeli in cui si sono imbattuti. Di seguito un estratto delle parole di Serginho.

Le parole di Serginho sull'esperienza benefica con Fondazione Milan dopo la fine della carriera: "Noi abbiamo questo progetto della Fondazione Milan che è bellissimo, con tanti ex giocatori del nostro gruppo e che ha fatto la storia del club. Andiamo in giro per il mondo e facciamo un lavoro bellissimo: raccogliamo fondi, facciamo tante cose benefiche. A noi fa molto piacere, dà molta soddisfazione a tutti quegli ex giocatori che ancora fanno parte della famiglia rossonera".