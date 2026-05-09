Il CorSport e le scelte di Allegri per l'Atalanta: "Regia a Ricci. Leao in panca. Gioca Pulisic"
In merito alle probabili scelte di formazione di Max Allegri per la gara di domani sera a San Siro cotnro l'Atalanta, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così: "Regia a Ricci. Leao in panca. Gioca Pulisic". Rispetto a domenica scorsa contro il Sassuolo ci saranno diverse novità nell'undici titolare dei rossoneri: in difesa, per esempio, spazio a De Winter per lo squalificato Tomori, mentre sulla fascia sinistra ci sarà Bartesaghi e non Estupinan.
Ma le novità più importanti saranno a centrocampo e in attacco: in mezzo al campo non verranno infatti confermati Jashari e Fofana, i quali saranno invece sostituiti da Ricci, che agirà da regista davanti alla difesa, e Loftus-Cheek. In avanti, bocciati sia Leao che Nkunku: la coppia d'attacco titolare sarà quella composta da Pulisic e Gimenez.
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