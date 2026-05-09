Il CorSport in prima pagina: "Nuovi ds: D'Amico e Giuntoli, che intrigo. Tony può andare al Milan e lasciare l'Atalanta a Cristiano"

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Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Nuovi ds: D'Amico e Giuntoli, che intrigo. Tony può andare al Milan e lasciare l'Atalanta a Cristiano". Mancano tre giornate alla fine del campionato di Serie A, poi si prospetta un giro di direttori sportivi che potrebbe riguardare anche il club rossonero dove la posizione di Igli Tare è tutt'altro che sicura.

Per il Diavolo potrebbe tornare di moda il nome di Tony D'Amico, dirigente dell'Atalanta che il Milan aveva già seguito l'estate scorsa prima di virare sull'albanese. Se dovesse lasciare Bergamo per sbarcare in rossonero, il suo sostituto in nerazzurro potrebbe essere Cristiano Giuntoli, ex ds di Napoli e Juventus attualmente senza squadra.