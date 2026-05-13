Serie A, classifiche a confronto dopo 36 giornate: Milan a +7 rispetto ad un anno fa
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Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 36 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 7 punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:
Inter 85 (+8 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 36 partite di campionato)
Napoli 70 (-8)
Juventus 68 (+4)
Milan 67 (+7)
Roma 67 (+4)
Como 65 (+17)
Atalanta 58 (-13)
Bologna 52 (-10)
Lazio 51 (-13)
Udinese 50 (+6)
Sassuolo 49 (in Serie B)
Torino 44 (=)
Parma 42 (+10)
Genoa 41 (+1)
Fiorentina 38 (-21)
Cagliari 37 (+4)
Lecce 32 (+4)
Cremonese 31 (in Serie B)
Hellas Verona 20 (-13)
Pisa 18 (in Serie B)
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