Per Daniele Garbo, il Milan è una squadra totalmente da rifondare

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Il momento del Milan è tra i più difficili degli ultimi anni. Dopo una prima parte di stagione molto positiva, chiusa a soli tre punti dall’Inter capolista, i rossoneri hanno vissuto un crollo improvviso e preoccupante nel girone di ritorno.

La squadra ha infatti raccolto risultati deludenti con continuità, mantenendo un rendimento da bassa classifica che ha compromesso quanto di buono costruito nei mesi precedenti. Errori, mancanza di continuità e prestazioni spesso insufficienti hanno fatto precipitare il Diavolo fuori dalle posizioni più importanti della classifica. A questo punto della stagione, l’obiettivo principale fissato dalla società, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, appare seriamente in pericolo.

Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti, ds, allenatore e giocatori. E' un Milan da rifondare, hanno sbagliato tutto. Ma è da rivedere la squadra anche con la Champions".