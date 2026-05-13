Albertini: "I successi si costruiscono con la sinergia tra società, allenatore e ambiente"

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Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero e responsabile del Settore Tecnico FIGC, ha parlato del futuro di Allegri e del Milan

Quello che sembrava l'anno zero e della rinascita, un nuovo punto di partenza per il Milan, si sta trasformando in questi ultimi due mesi in un vero e proprio incubo sportivo. Con l'ingaggio di Massimiliano Allegri sulla panchina e il calendario libero da impegni europei, il Diavolo è volato nella prima parte di stagione terminando a soli tre punti dalla vetta il girone d'andata. In quello di ritorno sono iniziati i primi singhiozzi ma comunque fino all'ultima sosta per le Nazionali, i rossoneri erano in pieno controllo. Negli ultimi due mesi, invece, il crollo verticale che ha rimesso in discussione tutto, incluso il futuro di Allegri.

L'ex giocatore rossonero Demetrio Albertini, che oggi ricopre il ruolo di responsabile del Settore Tecnico FIGC, ha parlato ai microfoni di SportMediaset per dire la sua riguardo al futuro di Massimiliano Allegri. Le sue parole: "Allegri uomo giusto per ripartire? La cosa più importante è che ci sia sinergia tra la società, l'allenatore e l'ambiente. I successi si costruiscono con un mix di queste tre componenti. Poi servirà una squadra all'altezza per tornare a competere per lo scudetto".