I tifosi dell'Inter prendono in giro quelli del Milan e la loro contestazione: "Giorgio Furlani resta con noi"

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I tifosi dell'Inter hanno esposto all'esterno dell'Olimpico prima della finale di Coppa Italia uno stendardo che recita: "Giorgio Furlani resta con noi".

Il fischio d'inizio della finale di Coppa Italia si avvicina. All'Olimpico di Roma Lazio ed Inter si giocheranno il terzo trofeo della stagione dopo la Supercoppa, vinta dal Napoli, e lo Scudetto, che la formazione di Christian Chivu festeggerà domenica prossima dopo averlo vinto due settimane fa.

Prima di una partita così importante non poteva mancare quella goliardia che rende sano il tifo di questo sport. All'esterno dell'Olimpico, infatti, sono stati segnalati diversi striscioni interessanti da parte di ambo le tifoserie, uno dei quali dedicato addirittura al Milan. Un gruppo di tifosi dell'Inter, infatti, poco prima di entrare allo stadio ha esposto uno stendardo con su scritto "Giorgio Furlani resta con noi", prendendo in giro i cugini rossoneri che domenica si sono resi protagonista di una durissima contestazione proprio nei confronti dell'amministratore delegato del Milan, di cui vengono chieste le dimissioni.