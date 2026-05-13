Caos derby di Roma, la Lega Serie A ufficializza il ricorso al TAR
MilanNews.it
La Lega Serie A ha ufficializzato il ricorso al TAR contro la decisione della Prefettura di Roma di far giocare il derby di Roma lunedì sera.
La Lega Serie A ha ufficializzato il ricorso al TAR contro la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45. La Lega aveva provato nelle ultime ore a proporre l'anticipo della gara alle 12.00 di domenica 17 maggio, ma come riportato da fonti attendibili dell'ANSA questa ipotesi è stata ritenuta "non percorribile".
Al momento, dunque, resta valida la disposizione della Prefettura, con il derby in programma lunedì sera. Questa decisione riguarda direttamnete anche il Milan, visto l'obbligo di contemporaneità delle partite delle squadre coinvolte nelal corsa ad uno stesso obiettivo, in questo caso la qualificazione in Champions League.
Pubblicità
News
Le più lette
1 Enzo Raiola: "Tante operazioni con Furlani al Milan le fa Busardò". In attesa di riscontri documentali...
3 Ravezzani duro: "200 milioni di plusvalenze in 3 anni e c'è chi dice che il Milan ha speso molto sul mercato"
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Antonio VitielloFallimento Cardinale e Furlani: i veri responsabili. Il Milan ridotto a pezzi. Tutti in discussione
Pietro MazzaraDirigenza, allenatore e squadra: la contestazione è certificata dai fatti. Furlani, D'Amico, Italiano: cosa emerge
ESCLUSIVA MN - Bonfanti: "Milan, dirigenza divisa e gioco di Allegri noioso. Gila? Senza Champions..."
ESCLUSIVA MN - Festa (Sole24Ore): "Furlani resterà al Milan perché a Cardinale non interessano i risultati, ma la gestione economica"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com