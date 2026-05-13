Caos derby di Roma, la Lega Serie A ufficializza il ricorso al TAR

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La Lega Serie A ha ufficializzato il ricorso al TAR contro la decisione della Prefettura di Roma di far giocare il derby di Roma lunedì sera.

La Lega Serie A ha ufficializzato il ricorso al TAR contro la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45. La Lega aveva provato nelle ultime ore a proporre l'anticipo della gara alle 12.00 di domenica 17 maggio, ma come riportato da fonti attendibili dell'ANSA questa ipotesi è stata ritenuta "non percorribile".

Al momento, dunque, resta valida la disposizione della Prefettura, con il derby in programma lunedì sera. Questa decisione riguarda direttamnete anche il Milan, visto l'obbligo di contemporaneità delle partite delle squadre coinvolte nelal corsa ad uno stesso obiettivo, in questo caso la qualificazione in Champions League.