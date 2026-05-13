Biasin: "Furlani sembra non avere contezza della cosa più importante dello sport: l'ambizione"
Nel suo consueto Editoriale del mercoledì, pubblicato sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato l'attuale momento del Milan. Di seguito le sue parole: "Il Milan è in una situazione caotica che di più non si può. Il qui presente ragionava su un Diavolo in grado già quest'anno di competere per il titolo. E fino a un mese fa sembrava anche possibile. "Era solo frutto del caso" dicono i detrattori di Allegri che, certo, qualche limite di gestione lo sta mostrando ma non è certo il punto debole del club, tutt'altro".
Continua il suo pensiero Fabrizio Biasin spostando il tema su Giorgio Furlani: "Quello è più a monte, laddove il dirigente-capo, contestatissimo domenica scorsa, continua a portare avanti un'idea di gestione che contempla i conti in attivo (ottima cosa) ma contemporaneamente sembra non avere contezza della cosa più importante quando si fa sport: l'ambizione. Anzi, ne è disturbato al punto di aver cacciato tutti coloro che, invece, dell'ambizione fanno il loro punto d'onore"
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