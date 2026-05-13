Biasin: "Furlani sembra non avere contezza della cosa più importante dello sport: l'ambizione"

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Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato l'operato di Giorgio Furlani nel suo Editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com

Nel suo consueto Editoriale del mercoledì, pubblicato sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato l'attuale momento del Milan. Di seguito le sue parole: "Il Milan è in una situazione caotica che di più non si può. Il qui presente ragionava su un Diavolo in grado già quest'anno di competere per il titolo. E fino a un mese fa sembrava anche possibile. "Era solo frutto del caso" dicono i detrattori di Allegri che, certo, qualche limite di gestione lo sta mostrando ma non è certo il punto debole del club, tutt'altro".

Continua il suo pensiero Fabrizio Biasin spostando il tema su Giorgio Furlani: "Quello è più a monte, laddove il dirigente-capo, contestatissimo domenica scorsa, continua a portare avanti un'idea di gestione che contempla i conti in attivo (ottima cosa) ma contemporaneamente sembra non avere contezza della cosa più importante quando si fa sport: l'ambizione. Anzi, ne è disturbato al punto di aver cacciato tutti coloro che, invece, dell'ambizione fanno il loro punto d'onore"