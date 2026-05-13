Secondo l'ANSA l'ipotesi della Lega di anticipare Roma-Lazio non è percorribile

vedi letture

L'ANSA riporta da fonti attendibili che la richiesta della Lega di anticipare il derby di Roma alle 12 non è percorribile.

Secondo quanto riportato dall'ANSA, la proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12.00 di domenica il derby tra Roma e Lazio non sarebbe percorribile. L'agenzia apprende da fonti qualificate che l'ipotesi avanzata per modificare l'orario della stracittadina romana non avrebbe al momento margini concreti di applicazione.

La soluzione, dunque, sembra destinata a non andare avanti, lasciando ancora apaerta la questione legata alla gestione dell'ordine pubblico e alla programmazione. In merito a questo discorso il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha così parlato ai microfini di Sportmediaset poco prima il fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra l'Inter e la Lazio: "Abbiamo accolto l'invito del ministro Piantedosi facendo il possibile, come Lega, per anticipare mezz'ora inizio del derby. Ci auguriamo con questo nostro piccolo passo di avere più tempo per far defluire il pubblico, magari guadagnando un'altra mezz'ora dal tennis, che potrebbe posticipare di trenta minuti l'inizio della finale degli Internazionali. A nostro avviso sarebbero comunque bastate due ore e mezzo per far uscire tutti dallo stadio ma il prefetto, a quanto pare, non crede che basti. Con mezz'ora in più o un'ora. se il tennis ci verrà incontro, credo che si possa giocare di domenica e non di lunedì. Dobbiamo avvisare le squadre a breve, non facciamo ultimatum ma dobbiamo saperlo il prima possibile. Massimo domani dobbiamo saperlo, dovevamo saperlo ieri, oggi al massimo, ma non è stato così".