Simonelli sul derby di Roma: "La Lega è disposto ad anticiparlo alle 12. Massimo domani dobbiamo saperlo"

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Nel pre partita della finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Sportmediaset per commentare il problema relativo alla disputa del derby di Roma, in programma inizialmente domenica alla mezza in concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis e poi spostato dalla Preferttura di Roma alle 20.45 di lunedì:

"Abbiamo accolto l'invito del ministro Piantedosi facendo il possibile, come Lega, per anticipare mezz'ora inizio del derby. Ci auguriamo con questo nostro piccolo passo di avere più tempo per far defluire il pubblico, magari guadagnando un'altra mezz'ora dal tennis, che potrebbe posticipare di trenta minuti l'inizio della finale degli Internazionali. A nostro avviso sarebbero comunque bastate due ore e mezzo per far uscire tutti dallo stadio ma il prefetto, a quanto pare, non crede che basti. Con mezz'ora in più o un'ora. se il tennis ci verrà incontro, credo che si possa giocare di domenica e non di lunedì. Dobbiamo avvisare le squadre a breve, non facciamo ultimatum ma dobbiamo saperlo il prima possibile. Massimo domani dobbiamo saperlo, dovevamo saperlo ieri, oggi al massimo, ma non è stato così".