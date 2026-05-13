Milan e Inter, quante differenze in campionato? I numeri a confronto contro le big

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Dati e numeri spesso possono essere tema di discussioni e dibattiti. Infatti, tra le tante statistiche emerse finora, vediamo come Milan e Inter in realtà abbiano numeri in comune. L’Inter ha infatti conquistato il campionato senza vincere uno scontro diretto. Infatti, i nerazzurri non hanno raccolto i 3 punti nelle sfide contro Napoli e Milan, ma hanno però battuto Juventus, Roma, Como e Atalanta. I numeri sono facilmente intuibili e evidenziano come l’Inter, insieme al Milan, sia la squadra che ha totalizzato più punti nelle 12 partite in programma tra le formazioni che termineranno il campionato dal primo al settimo posto.

IL CONFRONTO TRA MILAN E INTER

MILAN

Milan-Napoli 2-1

Juventus-Milan 0-0

Atalanta-Milan 1-1

Roma-Milan 1-1

Milan-Roma 1-0

Inter-Milan 0-1

Como-Milan 1-3

Milan-Como 1-1

Milan-Inter 1-0

Napoli-Milan 1-0

Milan-Juventus 0-0

Milan-Atalanta 2-3

TOT. 20 PUNTI

INTER

Juventus-Inter 4-3

Roma-Inter 0-1

Napoli-Inter 3-1

Inter-Milan 0-1

Inter-Como 4-0

Atalanta-Inter 0-1

Inter-Napoli 2-2

Inter-Juventus 3-2

Milan-Inter 1-0

Inter-Atalanta 1-1

Inter-Roma 5-2

Como-Inter 3-4

TOT. 20 PUNTI

