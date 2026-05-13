L'Inter batte la Lazio in finale e vince anche la Coppa Italia

L'Inter batte la Lazio in finale e vince anche la Coppa ItaliaMilanNews.it
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Ieri alle 23:00News
di Lorenzo De Angelis
L'Inter vince la decima Coppa Italia della sua storia battendo nella finale di Roma la Lazio grazie all'autogol di Marusic e alla rete di Martinez.

L'Inter conquista la Coppa Italia abttendo 2 a 0 la Lazio all'Olimpico e completa uno storico Doblete con Cristian Chivu in panchina. I nerazzurri sbloccano la finale al 14esimo grazie al goffo autogol di Marusic su deviazione da corner, per poi raddoppiare poco dopo la mezz'ora con Lautaro Martinez. 

Nella ripresa la Lazio prova a reagire, ma l'unica, nitida, occasione della partita per i biancocelesti viene sprecata da Dia, che a tu per tu con Martinez fallisce la possibilità di accorciare le distanze. Al triplice fischio esplode la festa nerazzurra, con l'Inter che grazie a questa vittoria chiude il secondo Doblete della sua storia. 