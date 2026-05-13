MN - L'appello dei tifosi al Milan: "Voglaimo una proprietà che pensi al Milan e non una che pensi ai profili personali"

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MilanNews.it ha intervistato Alex Rota Conti, il tifoso milanista che domenica, in occasione di MIlan-Atalanta, ha fatto partire il coro a favore di Paolo Maldini.

In occasione dei Milan-Atalanta il popolo rossonero ha inscenato una contestazione contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani che ha fatto il giro del mondo. A questa si è unita anche una petizione social che è arrivata a toccare quota 50mila firme, a conferma del fatto che qualcosa tra il dirigente rossonero e la "sua" gente si sia definitivamente rotto.

Il milanista rivuole identità, ambizione, ma soprattutto unità di intenti, cosa che è mancata nelle ultime stagioni sotto l'amministratore RedBird. Solo una figura potrebbe risanare un ambiente oramai alla deriva come questo, Paolo Maldini, il cui nome è stato anche inneggiato dallo stadio proprio domenica. E MilanNews.it ha sentito in esclusiva il tifoso che ha fatto partire il coro, Alex Rota Conti, che ha raccontato il punto di vista del tifoso di questo momento e non solo.

Il Milan sta attraversando un periodo di difficoltà, sportivo e non: cosa vorreste che venisse fatto voi tifosi?

"Vogliamo una Proprietà che pensi al Milan e non una che pensa solo ai profitti personali. Devono capire che il Milan è Storia e Gloria e non un azienda personale sulla quale si può luclare e da mungere".

L’uomo (in negativo) del momento è Giorgio Furlani: cosa vi ha portati a puntargli il dito contro? Perché lui e non tutto l’asset?

"Perché ho come l'impressione che si lui non solo sta portando avanti la linea aziendale, ma che vada avanti oltre i propri compiti, mettendo il becco non solo nella parte finanziaria, ma anche nella parte sportiva, dove lui a mio parere, e non solo mio, non è capace. Io comunque ce l'ho tutto il management, sia chiaro, non solo con Giorgio Furlani".