Demetrio Albertini spiega cosa non ha funzionato nella stagione di Leao

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Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, ha espresso il suo parere sulla stagione negativa con il Milan di Rafael Leao

Tra i calciatori più bersagliati dalla critica dei tifosi rossoneri in questa stagione, nella seconda metà quando i risultati hanno cominciato a non arrivare più, c'è stato Rafael Leao. Spesso oggetto di contestazioni dei sostenitori, mai come quest'anno il numero 10 milanista è stato così tanto nell'occhio del ciclone. Dopo una prima metà di stagione travagliata da un punto di vista fisico ma comunque conclusa da massimo goleador della squadra, Leao si è inceppato come tutta la squadra: il portoghese non segna dal 1° marzo scorso e sembra ingabbiato nei suoi limiti mentali, anche qui come il resto dei suoi compagni.

Demetrio Albertini, ex grande giocatore del Milan oggi con un ruolo in federazione come responsabile del Settore Tecnico, ai microfoni di SportMediaset ha parlato anche del futuro di Rafael Leao e di cosa non è andato in questa stagione. Le sue dichiarazioni: "È finito il tempo di Leao? Ha avuto tanti problemi fisici che ne hanno compromesso la continuità, oltre al cambio di ruolo. Come sempre a Leao gli abbiamo chiesto non tanto la qualità, che gli abbiamo sempre riconosciuto, quanto la continuità e la tenuta fisica non lo ha aiutato".