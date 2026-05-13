Pasotto: "Se l'esame di Modric andrà bene, si passerebbe alla creazione della maschera protettiva da applicargli sul volto"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "Errore di calcolo. Ed è stato un errore enorme. Quando Luka Modric si è fatto male contro la Juventus, il primo pensiero del mondo milanista ovviamente è andato alle sue condizioni di salute. Poi, con un pizzico di cinismo, più di qualcuno fra sé e sé ha fatto grossomodo questa riflessione: spiace umanamente, ma se non altro è successo a fine campionato, ora che i giochi sono praticamente fatti. Eccolo, l’errore. Nelle due uscite successive la sua assenza è corrisposta a un disastro per i rossoneri. Cinque gol presi e un vuoto pressoché totale all’altezza dell’ombelico del Diavolo. Jashari e Ricci hanno floppato, il cambio di interprete non ha generato effetti positivi. Semplicemente, esiste un Milan con Modric e uno senza. Ma adesso il croato sta accarezzando l’idea di quello “con”.

La “stagione finita” può diventare una situazione da valutare. Massimiliano Allegri alla vigilia dell’Atalanta è stato decisamente pessimista ("Quasi impossibile vederlo in campo all’ultima giornata"), ma vai a raccontarlo al diretto interessato. Altro che Cagliari all’ultimo round: Modric vuole provare a mettersi a disposizione già contro il Genoa. Su quali basi? In settimana succederà questo: Luka si sottoporrà a un nuovo esame strumentale per capire come procede la guarigione. Qualora fosse a buon punto, si passerebbe alla creazione della maschera protettiva da applicargli sul volto. Insomma, lui vorrebbe potersi sedere in panchina già a Marassi. Ma questo è soltanto il suo desiderio. La decisione la prenderà lo staff medico. È una questione clinica, la volontà personale non è sufficiente".