Corsa Champions, Capello: "Per il Milan è diventata una volata difficile, anche perché la concorrenza ha ingranato la marcia giusta"
In merito alla corsa Champions in cui ci sono in lotta cinque squadre (Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como) per tre posti, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha parlato così della squadra di Max Allegri che sta attraversando un periodo molto complicato: "Come vedo i prossimi 180' dei rossoneri? Adesso per loro è diventata una volata difficile, anche perché la concorrenza ha ingranato la marcia giusta. Il Milan ha gli scontri diretti a favore con Roma e Como? È vero, e questa è una cosa molto importante, da non sottovalutare. Ci sono tante squadre in pochi punti, un arrivo a pari merito non è una eventualità remota".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 85
2. Napoli 70
3. Juventus 68
4. Milan 67
5. Roma 67
6. Como 65
7. Atalanta 58
8. Bologna 52
9. Lazio 51
10. Udinese 50
11. Sassuolo 49
12. Torino 44
13. Parma 42
14. Genoa 41
15. Fiorentina 38
16. Cagliari 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 31
19. Verona 20
20. Pisa 18
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