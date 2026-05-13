Corsa Champions, Capello: "Per il Milan è diventata una volata difficile, anche perché la concorrenza ha ingranato la marcia giusta"

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In merito alla corsa Champions in cui ci sono in lotta cinque squadre (Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como) per tre posti, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha parlato così della squadra di Max Allegri che sta attraversando un periodo molto complicato: "Come vedo i prossimi 180' dei rossoneri? Adesso per loro è diventata una volata difficile, anche perché la concorrenza ha ingranato la marcia giusta. Il Milan ha gli scontri diretti a favore con Roma e Como? È vero, e questa è una cosa molto importante, da non sottovalutare. Ci sono tante squadre in pochi punti, un arrivo a pari merito non è una eventualità remota".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 85

2. Napoli 70

3. Juventus 68

4. Milan 67

5. Roma 67

6. Como 65

7. Atalanta 58

8. Bologna 52

9. Lazio 51

10. Udinese 50

11. Sassuolo 49

12. Torino 44

13. Parma 42

14. Genoa 41

15. Fiorentina 38

16. Cagliari 37

17. Lecce 32

18. Cremonese 31

19. Verona 20

20. Pisa 18