Cafu punta su Nkunku: "E' in grande forma e ha tutte le qualità per prendersi la squadra sulle spalle"

vedi letture

In merito agli attaccanti del Milan, l'ex terzino rossonero Marcos Cafu ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "La crisi di Pulisic e Leao nel girone di ritorno? Un mistero, ma come nel calcio ne capitano spesso. Vi ricordate Dovbyk? Arrivò alla Roma da capocannoniere della Liga col Girona, segnò pure in giallorosso, prima di entrare in crisi... Non è che possa essere diventato un incapace all’improvviso. Lo stesso discorso vale oggi per Leao e Pulisic. Nkunku uomo Champions? Non mi sorprenderebbe. Per come l’ho visto io, Nkunku è in grande forma e ha tutte le qualità per prendersi la squadra sulle spalle".

Sui due leader dello spogliatoio rossonero, Luka Modric e Mike Maignan, il brasiliano ha invece dichiarato: "Modric vuole esserci già a Genova? Un atleta che è disposto a tutto per aiutare la squadra è un esempio anche per gli altri. Se poi è un campione, allora è proprio un leader assoluto. Sa cosa penso? Se mi dà la disponibilità, io Modric lo farei giocare anche bendato. Se mi aspettavo che Maignan ci mettesse di più la faccia in questo periodo difficile? Non scordiamoci che il capitano parla pubblicamente solo se autorizzato dalla società... Diverso è il discorso interno. Io sono sicuro, per esempio, che Maignan sia il tipo che nel chiuso dello spogliatoio sa farsi sentire bene".