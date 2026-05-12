Conceiçao e l'esperienza al Milan: "Sono stati comunque sei mesi positivi, abbiamo fatto due finali"

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Per la prima volta dopo la fine della sua avventura sulla panchina del Milan la scorsa estate è tornato a parlare Sergio Conceiçao che ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha spiegato sui rossoneri: "Ero stato chiamato per portare a termine un lavoro in cui Fonseca aveva trovato difficoltà, pur essendo anche lui un grandissimo allenatore. Ho trovato un gruppo che voleva lavorare: c’era la Supercoppa italiana in Arabia, abbiamo battuto Juve e Inter e l’abbiamo vinta.

Quali sono stati i principali problemi che ho incontrato? Giocavamo ogni tre giorni, ci allenavamo in partita. Tanti video, poco lavoro in campo. Ma non mi lamento. Quando ho firmato, conoscevo il calendario. Sono comunque stati sei mesi positivi. Abbiamo fatto due finali. Una l’abbiamo persa, è vero, ma sarebbe potuta andare diversamente".