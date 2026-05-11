Ex Milan, Caldara non ha dubbi: "Senza Champions sarà stagione fallimentare"

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Mattia Caldara, ex difensore passato anche in diverse stagioni sfortunate in rossonero si è espresso così sul momento difficile del Milan di Allegri. Le sue considerazioni a DAZN:

CALDARA SUL MILAN

“È sicuramente un momento davvero complicato, soprattutto nell’ultimo mese e mezzo sono successe tante cose. Credo che i calciatori siano consapevoli del momento duro e penso che accettino ben volentieri il ritiro, qualora ci dovesse essere come ha detto Tare. Ma deve essere condiviso tra tutti. Se cominciano i mugugni o i problemi e inizi a non allenarti bene poi è peggio, davvero. Bisogna toccare i tasti giusti e per farlo non è mai facile, deve essere una cosa condivisa. Momento davvero complicato. Riunirsi tutti in questo momento credo sia la cosa più difficile, remare tutti dalla stessa parte diventa fondamentale. In 180 minuti ora conta fare due vittorie. Sinceramente? Non andare in Champions diventa una stagione fallimentare per il Milan".