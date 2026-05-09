Caldara sul Milan: "Dopo il derby vinto credevo che potesse lottare fino alla fine per lo scudetto"

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Mattia Caldara, ex difensore rossonero, ha commentato così il calo del Milan di Max Allegri nelle ultime settimane: "Dopo il derby vinto credevo che potesse lottare fino alla fine per lo scudetto. Non dico che dopo il ko contro la Lazio i rossoneri si siano seduti, ma inconsapevolmente, con l’obiettivo più lontano, tendi a mollare un po’. Ora non è facile ritrovare la rabbia e la voglia di prevalere sull’avversario. Per questo il momento del Milan è delicato: se non ritrova la forza di combattere, rischia di compromettere un campionato buono. Senza l’ingresso tra le prime quattro, la stagione diventerebbe fallimentare.

Allegri? Mi ha allenato alla Juventus ed ho apprezzato quanto sia bravo a gestire i calciatori, non solo i campioni, ma anche il resto del gruppo. Fa sentire tutti coinvolti: sa pizzicarti o farti una carezza. È un grande tecnico e al Milan sta ottenendo buoni risultati. A Torino con lui sono rimasto troppo poco, giusto qualche settimana, e pensare che avevo aspettato quest’occasione per un anno e mezzo... Mi è rimasto il rammarico di non essere restato almeno sei mesi per mettermi alla prova in una squadra che voleva vincere la Champions e nella quale c’erano campioni come Cristiano Ronaldo, Chiellini, Barzagli, Khedira e Dybala".