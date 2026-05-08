Bentornato Gerard! Deulofeu torna ad allenarsi in campo a Udine

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Una bellissima notizia è arrivata da Udine nella giornata di venerdì: l'ex giocatore rossonero Gerard Deulofeu, che non gioca una partita ufficiale da tre anni in seguito a un vero e proprio calvario fisico che ha interrotto la sua carriera. Lo spagnolo ha lasciato formalmente l'Udinese, squadra che però con cui è rimasto un legame profondo dopo cinque stagioni passate insieme: club e giocatore si sonon fatti la promessa di ritrovarsi quando la condizione fisica del catalano lo avrebbe è permesso.

Il primo passo verso la realizzazione di questa promessa è arrivato. Al centro di allenamento di Udine, il "Bruseschi", nella giornata di venerdì Gerard Deulofeu è tornato a lavorare in campo con lo staff della società bianconera. Lo ha comunicato lui stesso con un video pubblicato sui propri canali social, scrivendo: "Come faccio a non crederci". L'augurio di tutti è di rivederlo presto in campo, sicuramente anche dei tifosi rossoneri che lo hanno apprezzato e lo ricordano con affetto anche solo dopo sei mesi insieme.