De Rossi su Messias: "Parla poco ma è un riferimento per lo spogliatoio: a 360° il più forte che abbiamo"

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Daniele De Rossi, con il suo arrivo in corsa sulla panchina del Genoa, è riuscito a dare una forte identità alla formazione del Grifone che nelle prime uscite di campionato, con Patrick Vieira sul ponte di comando, non era riuscito ad avere. L'ultimo weekend il campo ha stabilito la matematica salvezza dei rossoblù che ora possono giocarsi le ultime tre giornate di campionato a cuor leggero. La conferenza stampa del tecnico, per presentare la sfida con la Fiorentina, è stata un'occasione di bilanci e di commenti positivi su molti protagonisti della rosa.

Tra questi anche l'ex rossonero Junior Messias, determinante con la sua esperienza per il mantenimento della massima categoria. De Rossi ha parlato così del brasiliano: "Parla poco ma quando parla è un riferimento per lo spogliatoio. È a 360° il giocatore più forte che abbiamo, ma dal punto di vista del fisico è un po' fragile. Ci ha dato grandissima disponibilità, ogni volta che è stato bene ha spinto. Sono contentissimo di lui e di averlo conosciuto a livello umano".