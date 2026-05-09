Caldara non ha dubbi sulla corsa Champions: "Il Milan ce la farà. Per l’altro posto..."
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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mattia Caldara, ex difensore di Milan, Atalanta e Juventus, ha parlato così della corsa Champions in Serie A: "Il Milan ce la farà. Per l’altro posto testa a testa tra Roma e Juventus. I bianconeri hanno sprecato una grande occasione contro il Verona: una partita come quella, la Juve non può pareggiarla... Per i giallorossi sarà decisivo il derby.
Che Milan-Atalanta si aspetta? L’Atalanta scenderà in campo più leggera, mentre il Milan sarà più teso e contratto. I nerazzurri partiranno forte perché Palladino vuole chiudere questa stagione alla grande e dimostrare il suo valore. Per i rossoneri non sarà facile: magari finirà in pareggio, anche se il Milan ha più motivazioni”.
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