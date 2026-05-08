Theo decisivo in King's Cup: il suo gol regala la coppa all'Al Hilal

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L'Al Hilal ha vinto la King's Cup, la coppa d'Arabia Saudita. Nella finale che si è giocata questa sera, la formazione di Simone Inzaghi ha superato con il risultato di 2-1 l'Al-Kholood Club. Primo trofeo saudita per l'allenatore italiano ex Lazio e Inter, ma primo trofeo in Arabia soprattutto per l'ex rossonero Theo Hernandez che è risultato decisivo segnando nel recupero del primo tempo il gol decisivo del 2-1. Gol alla maniera del francese che, in corsa e da fuori area, spedisce nell'angolino un pallone vagante.

La gara era stata aperta dopo 4 minuti dagli avversari e poco prima del raddoppio di Theo, era arrivato il pareggio di Al Dawsari. Ora la formazione dell'Al Hilal avrà la possibilità di fare doppietta con il campionato: mancano due giornate al termine e sono cinque i punti di distanza dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Joao Felix, con l'Al Hilal che deve recuperare una gara. La prossima partita, però, è lo scontro diretto che risulterà decisivio ai fini dell'assegnazione del titolo.