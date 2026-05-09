Capello: "Leao deve giocare largo a sinistra, perché è dove rende di più. Su Gimenez..."

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Fabio Capello ha commentato così la crisi dell'attacco del Milan e il probabile ritorno da titolare contro l'Atalanta di Santiago Gimenez: "Pulisic si è fermato, Leao è sparito agonisticamente: Allegri deve lavorare su questi punti, ancora sta cercando soluzioni. A un certo punto il Milan sembrava tranquillo, ma l’unico che aveva capito di non poter stare tranquillo era Allegri che parlava sempre dei numeri necessari per qualificarsi: aveva percepito il polso della squadra. Per quanto riguarda Gimenez, non lo so: gli allenatori parlano coi giocatori, li vedono in allenamento e fanno le scelte per vincere. Poi il giocatore va in campo e magari delude, però le scelte sono sempre fatte dopo aver valutato mille aspetti.

Il Milan deve ritrovare il gol perché segna col contagocce. Lo stesso vale per la Juve e ultimamente nemmeno la sua difesa è al top. A chi si devono aggrappare? Yildiz nell’ultima partita non stava bene, ma sono lui e Conceiçao che devono saltare l’uomo e mettere la palla per gli attaccanti: è la chiave. Nel Milan, Leao deve giocare largo a sinistra, perché è dove rende di più: non è capace di giocare spalle alla porta".