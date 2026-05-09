Il rammarico di Caldara: "Sono arrivato al Milan nel mio momento migliore, ma è andata male per i due gravi infortuni che ho avuto"

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Mattia Caldara, ex giocatore rossonero che nei mesi scorsi ha lasciato il calcio giocato, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha ripercorso la sua carriera da calciatore e ha anche raccontato qual è il suo rammarico più grande: "Quando sono arrivato al Milan (nell’estate 2018, ndr) ero nel mio momento migliore, reduce da grandi stagioni all’Atalanta.

Ero pronto per una nuova sfida, ma è andata male: ho avuto due infortuni gravi consecutivi, al tendine d’Achille e al legamento crociato. Dopo la seconda operazione non mi sentivo più come prima: faticavo a recuperare, a tornare sui miei livelli. È stata dura vedere per un anno e mezzo i compagni allenarsi, mentre io facevo fisioterapia o palestra”.