Sky - Furlani oggi ha convocato uno staff meeting a Casa Milan: la ricostruzione

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Ieri è stata una giornata molto lunga e molto pesante per il Milan. Il risultato negativo, l'ennesimo di questo 2026, paradossalmente è stato solo la punta dell'iceberg: il fil rouge nel pre, durante e dopo la gara è stata la pesante contestazione dei tifosi rossoneri, con un bersaglio chiaro ed evidente riconosciuto nell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Ora il Diavolo si trova con le spalle al muro: per arrivare in Champions League servono due vittorie nelle ultime due, senza di queste niente Europa che conta e fallimento stagionale servito. Un altro.

Nella giornata di oggi, day after di una domenica infernale, Giorgio Furlani ha convocato presso Casa Milan intorno alle ore 12 uno staff meeting. Questo è ciò che racconta l'inviato per Sky Sport 24 Peppe Di Stefano nel suo collegamento del pomeriggio. L'ad rossonero ha chiamato ha raccolta la dirigenza, incluso Igli Tare, e i vertici del club oltre che i dipendenti per richiamare a un senso di compattezza e unità, oltre che di fiducia per questo delicato finale di stagione. Un modo anche per dimostrare unione e coesione all'esterno, dopo una sconfitta e soprattutto dopo le aspre critiche dei tifosi rossoneri.