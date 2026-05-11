Trevisani duro con Allegri: "Non ci sta capendo niente. Il suo Milan non ha una preparazione tattica, un gioco e delle idee"

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Riccardo Trevisani, presente negli studi di Pressing per commentare la 36^ giornata di Serie A, ha parlato così del Milan di Max Allegri: "Come si è vista nell'ultima mezz'ora questa squadra può creare palle gol, può attaccare. Non è che non può giocare a calcio, il problema è che non la fanno giocare a calcio. Finita la rincorsa scudetto la squadra si è liquefatta perchè non ha più visto quell'obiettivo grande. Quando perdi un obiettivo dovresti però avere poi altre cose come una preparazione tattica, un gioco, delle idee. Tutte cose che il Milan che non ha. Il Milan si è completamente spento. Sapete chi è stato il migliore in campo contro l'Atalanta? Nkunku. E dov'era Nkunku ad inizio partita? In panchina. L'allenatore non ci sta capendo niente. La confusione di Allegri si vede anche da alcune scelte.

E' dal 6 gennaio che dico che il Milan sarebbe crollato, mi dovete dire bravo. Il Milan ha perso Modric ed è finito. Ho ripetuto per mesi che il Milan stava andando avanti per le parate del portiere e per i rigori sbagliati dalle altre. Ora il portiere non para, le altre squadre fanno gol e il Milan ha perso punti. Questa è la cronaca della stagione del Milan".