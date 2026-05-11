Le miserabili avventure rossonere arrivano in Inghilterra. The Guardian: "L'ombra di Maldini incombe"
Se si dovesse scrivere un racconto su quelli che sono stati gli ultimi due mesi del Milan, probabilmente la casa editrice consiglierebbe questo titolo: "Le miserabili avventure rossonere". Questo è il Diavolo che nelle ultime otto gare ha vinto solo due volte, perso cinque e in generale conquistato solamente sette punti. Dal sogno di lottare per lo Scudetto, la formazione di Massimiliano Allegri è scivolata fino al quarto posto e ora rischia seriamente di perdere la qualificazione Champions League che sembrava semplicemente una formalità qualche settimana fa.
Le avventure rossonere sono talmente miserabili che fanno rumore pure all'estero. In Inghilterra, per esempio, un quotidiano britannico di primissimo ordine come il The Guardian ha dedicato un lungo pezzo alla situazione sportivamente drammatica del Milan, parlando del crollo, della gara di ieri e ovviamente anche della pesante contestazione dei tifosi rossoneri destinata, in particolare, all'amministratore delegato Giorgio Furlani. Anche il titolo del pezzo fa rumore ed è molto evocativo: "L'ombra di Maldini incombe su un Milan poco ispirato, mentre il quarto posto scivola via". E poi nel sottotitolo si rafforza: "San Siro si svuota in anticipo dopo che i tifosi hanno invocato ancora una volta il nome dell'ex direttore, mentre il club rischia di restare fuori dalla Champions League... di nuovo".
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