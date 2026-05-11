Percassi su D’Amico: “È normale sia corteggiato, quest’estate potrebbe andare via”

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Luca Percassi, intervistato da Sky Sport a margine della terza edizione del premio "Gianni Di Marzio", ha parlato di Tony D'Amico, attuale d.s. dell'Atalanta, che però potrebbe separarsi dai nerazzurri quest'estate. Queste le sue parole:

"Con D'Amico ho un rapporto personale straordinario. Quello che ha fatto in questi anni lo conosco nel dettaglio. Con lui l'Atalanta è arrivata quinta, quarta, terza e quest'anno molto probabilmente settima. Come molti nostri giocatori, è normale che lui possa essere corteggiato. Mancano due partite, il nostro raporto potrebbe anche concludersi ma non finirà la stima che abbiamo nei suoi confronti. Se dovesse essere cercheremo di prendere un sostituto all'atezza. Giuntoli rappresenta uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, che si è formato nelle categorie inferiori. Sono ben consapevole però che ha tante squadre che lo chiamano".