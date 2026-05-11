Il Viminale potrebbe decidere di cambiare gli orari della 37^ giornata: il motivo

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La Lega di Serie A ha ufficialmente comunicato quelli che sono gli orari per la prossima giornata di campionato, la penultima del torneo. Tutte le partite si giocheranno di domenica e si rispetterà la contemporaneità per quelle gare che lo richiedono sia per quanto riguarda la lotta Champions League che per quanto concerne quella per la salvezza. Le squadre a caccia dell'Europa che conta, come il Milan che sarà ospite del Genoa, è previsto che giochino alle ore 12.30. Questo perchè la Lega di Serie A vuole evitare interferenze tra il Derby Roma-Lazio all'Olimpico e gli Internazionali di Italia di Tennis che si giocano al Foro Italico, a due passi dallo stadio, e che avranno in programma per quel giorno la finale del torneo maschile.

La decisione, però, potrebbe essere clamorosamente sovvertita dal Viminale che, per una questione di ordine pubblico dovuta proprio al Derby tra giallorossi e biancocelesti, non vorrebbe che la partita si disputasse all'orario di pranzo. Secondo quanto filtra, dalle stanze del Palazzo del Ministero dell'Interno si spinge per far giocare il Derby alle ore 18. Se così dovesse essere stabilito, tutte le altre partite scalerebbero a quell'orario: inclusa Genoa-Milan.