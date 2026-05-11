Nkunku, Ciccio Graziani ci va pesante: "40 milioni? Ma abbiate pietà.."

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Durante la puntata de 'La Domenica Sportiva' su Rai Due, Ciccio Graziani ha voluto commentare così il Milan contro l’Atalanta. Parole forti dell’ex giocatore e allenatore, oggi celebre opinionista sportivo.

“Ho visto giocatori con gli occhi della paura, poi lì davanti hanno delle criticità enormi. 40 milioni per Nkunku? Abbiate pietà dai. Sono stati spesi soldi importanti, ma non si può fare così, con queste cifre serviva altro, ma anche Santi Gimenez. Lui non giocherebbe nemmeno in Serie B..”.

L'EDITORIALE DI PIETRO MAZZARA

Il crollo che c’è stato nel post Lazio-Milan è un qualcosa di inspiegabile e che sembra lontano dal poter essere corretto. Anche ieri sera, la squadra si è liquefatta dopo dieci minuti, ha preso tre gol e solo nel finale, con la forza della disperazione, è risalita fino al 2-3. Ma intorno c’erano solo quei tifosi-turisti che probabilmente avranno chiesto a ChatGPT cosa stesse accadendo attorno a loro, mentre San Siro si svuotava in maniera del tutto naturale per quello che il popolo milanista, quello vero, ha dovuto sopportare negli ultimi anni. La squadra è stata costantemente ribaltata come un calzino delle continue operazioni di mercato, novantuno tra cessioni e acquisti, che non hanno fatto altro che rendere ibrida e mai solida la squadra. Un gruppo giocatori capitanato da Mike Maignan che dovrebbe prendersi le sue responsabilità da capitano, mettendoci la faccia. Invece nei momenti di difficoltà, c'è stato sempre e solo Matteo Gabbia, leader vero e milanista assoluto. Non funziona così