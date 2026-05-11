Serie A, Napoli-Bologna 2-3: Rowe gela il Maradona al 91’
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Finisce anche l'ultima gara della 36a giornata di Serie A andata in scena al Maradona tra Napoli e Bologna. Parte male la gara degli Azzurri che si trovano nel giro di 34 minuti in doppio svantaggio. A riaccendere le speranze è il capitano Di Lorenzo che nel recupero del primo tempo accorcia le distanze. L'inerzia è tutta dalla parte degli uomini di Conte che, dopo tre minuti del secondo tempo, pareggiano grazie al gol di Alisson Santos. Sembrava poter finire in pareggio ma al 91', l'attaccante del Bologna Jonathan Rowe gela il Maradona con un super gol che vale il 3-2 per i rossoblu e la conquista dei tre punti.
IL TABELLINO
NAPOLI-BOLOGNA 2-3
10' Bernardeschi
34' rig. Orsolini
45+2' Di Lorenzo
48' Allison
90+1' Rowe
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