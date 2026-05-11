Bonanni: "Il Milan è quella messa peggio davanti: servono grosse valutazioni a fine anno"

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Nella giornata di lunedì, day after dell'ennesima debacle rossonera degli ultimi due mesi, i diversi opinionisti e ospiti dell'emittente TMW Radio hanno commentato il tracollo verticale del Milan, alla luce della quinta sconfitta nelle ultime otto gare patita a San Siro contro l'Atalanta domenica sera. Tra i vari analisti era presente anche l'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni che ha espresso tutte le sue perpelessità in merito alla direzione che prenderà il futuro rossonero, con o senza Champions League.

Le parole di Massimo Bonanni sul futuro del Milan in vista della prossima stagione: "Ho forti dubbi sul Milan, è una situazione particolare. Non sono convinto di questa squadra, non sono convinto di questo allenatore. Il Milan è quella messa peggio lì davanti. La Juve ha iniziato un percorso di crescita, anche la Juve, l'Inter e Napoli sappiamo dove sono, credo che il Milan debba fare grosse valutazioni a fine anno. Bisogna capire cosa vuole veramente il Milan".