Di Marzio rivela: “Non escludo Ranieri in nazionale da direttore tecnico e Allegri CT. Ranieri lo voleva anche alla Roma”

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Durante la puntata attualmente in onda di Calciomercato l'originale, Gianluca Di Marzio ha parlato di un possibile nuovo organigramma della nazionale italiana. Queste le sue parole:

"Non escluderei la coppia Allegri-Ranieri, con Ranieri con un ruolo diverso rispetto a quello di CT. I rapporti con Malagò sono ottimi, potrebbe avere un ruolo tecnico all'interno della nazionale e non da CT che sarebbe Allegri. Non ha avuto ancora una proposta da valutare, però non escludo questa possibilità anche perché Allegri era tra i papabili della Roma".