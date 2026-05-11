Serie A, Italiano batte Conte a Napoli: questa la classifica aggiornata
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Al termine del posticipo della 36a giornata di Serie A, questa è la classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 85
2. Napoli 70
3. Juventus 68
4. Milan 67
5. Roma 67
6. Como 65
7. Atalanta 58
8. Bologna 52
9. Lazio 51
10. Udinese 50
11. Sassuolo 49
12. Torino 44
13. Parma 42
14. Genoa 41
15. Fiorentina 38
16. Cagliari 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 31
19. Verona 20
20. Pisa 18
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