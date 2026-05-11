Passerini sul Milan: "Il tilt è totale, in questo momento perde con chiunque"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato così la crisi che sta attraversando il Milan a "Tutti convocati" su Radio 24: "Il tilt è totale, è in tilt la squadra, l'allenatore che non sa che pesci pigliare, anche la società. Il Milan ha mangiato tutto il vantaggio che aveva, in questo momento il Milan perde con chiunque, è completamente disconnesso da sè stesso".

Questo il tabellino di Milan-Atalanta, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.

MILAN-ATALANTA 2-3

Marcatori: 7’ Ederson, 29’ Zappacosta, 52’ Raspadori, 88’ Pavlovic, 90’+4 Nkunku

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 59’ Athekame), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 46’ Nkunku), Ricci, Rabiot, Bartesaghi (dal 80’ Estupinan); Leão (dal 59’ Fofana), Gimenez (dal 59’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Jashari. All.: Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 48’ Kossounou [dal 63’ Ahanor]), Hien, Kolašinac; Zappacosta (dal 55’ Bellanova), De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere (dal 63’ Pasalic), Raspadori; Krstović. A disp.: Rossi, Sportiello, Obrić; Bakker, Musah, Samardžić; Scamacca, Sulemana, Vavassori. All.: Palladino

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 34’ Leao, 70’ Hien, 90’ Estupinan, 90’ Saelemaekers, 90’+5 Krstovic, 90’+6 Bellanova.

Recupero: 3’ 1T, 6’ 2T.