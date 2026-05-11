Impallomeni sul Milan a tutti i livelli: "Situazione caotica: manca coesione all'interno"

vedi letture

Nelle ultime sei partite il Milan ha raccolto il disonorevole bottino di due vittorie, un pareggio e ben cinque sconfitte. Un rendimento che ha fatto crollare la squadra allenata da Massimiliano Allegri al quarto posto, dopo aver trascorso gran parte del campionato in seconda posizione: ora anche la qualificazione in Champions League è a rischio, pur rimanendo in mano al Diavolo che con due vittorie nelle ultime due gare centrerebbero l'obiettivo. A parlare del Diavolo ci ha pensato anche Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ospite di TMW Radio.

Le parole di Stefano Impallomeni sul futuro di Max Allegri: "Il Milan è arrivato col fiato corto, svuotato. Ha perso la squadra Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. È anche una crisi tecnica questo, ma questa cosa covava sotto da tempo. lo non escluderei nulla. Lo esoneri, ma poi? Mi sembra che la situazione sia caotica. Furlani, Tare, la situazione è calda. Serve una direzione univoca, manca coesione all'interno. I tifosi lo hanno capito e Allegri viene tolto da questa situazione. Ci può stare tutto, anche l'esonero, di sicuto Allegri non rassegnerà le dimissioni"