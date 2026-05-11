Bucchioni: "Milan, senza la Champions sarebbe un dramma sportivo assoluto"

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Molto male il Milan: dopo una prima metà della stagione quasi insperata, il girone di ritorno è stato disastroso e con un ruolino di marcia degno di una squadra in lotta per non retrocedere in Serie B, numeri alla mano. Oggi i rossoneri si ritrovano con le spalle al muro: o vincono le ultime due partite della stagione oppure la Champions League si guarderà anche l'anno prossimo dal divano di casa. Il momento negativo del Diavolo, che coinvolge in primis la proprietà e poi il gruppo squadra, è stato analizzato anche dal giornalista Enzo Bucchioni che ne ha parlato nell'editoriale di Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Enzo Bucchioni sul momento del Milan: "La contestazione di San Siro ha riguardato prima l'amministratore delegato Furlani, dopo Allegri e la squadra. È evidente che questa situazione sia frutto di scelte sbagliate, di un fare calcio non condiviso con il direttore sportivo Tare che non dialoga con gli altri componenti, tutti vanno per conto proprio. Se non si faranno scelte drastiche sarà difficile uscire da questa situazione, senza la Champions sarebbe un dramma sportivo assoluto. Proprio per questo sembra debolissima la posizione di Allegri. Serve un allenatore moderno, capace di dare un gioco e una identità precisa, uno in grado di far crescere i giovani e anche i tanti non-campioni portarli a un buon livello di rendimento".